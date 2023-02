Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro recebe van para transporte de pacientes

A Rede Feminina de Combate ao C├óncer de Rio Negro e Mafra recebeu na tarde desta quinta-feira um importante ve├şculo que ser├í utilizado para facilitar o tratamento aos pacientes oncol├│gicos para realizar suas radioterapias e quimioterapias, tendo um retorno de Curitiba mais r├ípido. A cerim├┤nia de entrega ocorreu no Cine Teatro Antonio C├óndido do Amaral, na Prefeitura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as autoridades presentes estava o deputado estadual Ney Leprevost, respons├ível pela destina├ž├úo dos recursos para a compra da van, que foi adquirido pela Prefeitura de Rio Negro atrav├ęs de processo licitat├│rio na modalidade Preg├úo. Tamb├ęm esteve presente a presidente da Rede Feminina, Katia Aparecida Borges Saliba, sua equipe de trabalho e pacientes, o prefeito de Rio Negro, James Karson Val├ęrio, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, presidente da C├ómara de Vereadores, Elcio Cola├žo, vereador Jo├úo Pedro de Amorim, secret├írios municipais e convidados.

A Rede Feminina de Combate ao C├óncer de Rio Negro e Mafra ├ę a unidade socioassistencial beneficiada pelo recurso recebido pela Secretaria Municipal de Assist├¬ncia Social dentro do Programa ÔÇťEstrutura├ž├úo da Rede de Servi├žos do Sistema ├Ünico de Assist├¬ncia Social (SUAS)ÔÇŁ. A entidade presta diversos servi├žos assistenciais gratuitos a pessoas com diagn├│stico de C├óncer. A importante parceria com as secretarias municipais de assist├¬ncia social e sa├║de promovem o aprimoramento da qualidade no atendimento.

A├ç├ĽES DA REDE

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as a├ž├Áes da Rede Feminina de Combate ao C├óncer de Rio Negro e Mafra est├í o Servi├žo de Conviv├¬ncia e Fortalecimento de V├şnculos atrav├ęs do ÔÇťGrupo de Apoio aos CasaisÔÇŁ, que tem como objetivo acolher os pacientes e familiares de forma a realizar um trabalho de autoajuda, buscando melhorar a autoestima e a motiva├ž├úo para continuar o tratamento, encorajando e apoiando no enfrentamento da doen├ža diante de suas fragilidades e inseguran├ža, oferecendo apoio e promovendo momento de lazer e distra├ž├úo.

Outras a├ž├Áes sociais s├úo desenvolvidas pela rede e visa o apoio ├ás necessidades dos pacientes oncol├│gicos, como a doa├ž├úo de cestas b├ísicas para pacientes em maior vulnerabilidade social, fornecimento de peruca e len├žos, al├ęm do fornecimento de verduras colhidas na pr├│pria horta da institui├ž├úo atrav├ęs de um programa denominado ÔÇťM├úos que Cultivam Esperan├žaÔÇŁ, conduzido por volunt├írias e pacientes.

A miss├úo da Rede Feminina de Combate ao C├óncer de Rio Negro e Mafra ├ę: ÔÇťAtender com humaniza├ž├úo o paciente oncol├│gico, amenizando seu sofrimento, informando e orientando as quest├Áes relativas ao c├óncerÔÇŁ.

No in├şcio de suas atividades a rede realizava trabalhos manuais para ajudar a central em Curitiba, onde eram feitas as vendas dos produtos confeccionados em Rio Negro e Mafra. Com o passar do tempo passou a desenvolver o trabalho preventivo ampliando seus objetivos. Atualmente, com a sede pr├│pria em Rio Negro, a Rede Feminina de Combate ao C├óncer de Rio Negro e Mafra possui um espa├žo especial para atender seus pacientes com salas espec├şficas: uma para assist├¬ncia social, uma para psic├│loga, uma para fisioterapia, uma para coleta de exames e um espa├žo amplo para o grupo de artesanato.

A sede fica localizada na Rua Oito de Dezembro, n┬║ 545, no bairro Campo do Gado. A rede tamb├ęm possui um bazar fixo na Rua Mois├ęs Lupion, n┬║ 990, tamb├ęm no bairro Campo do Gado.