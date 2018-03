Rede Feminina de Combate ao Câncer tem bazar permanente

“Roupas há mais de um ano sem usar? Está na hora de doar”. Com este slogan a Rede Feminina de Combate ao Câncer – RFCC – (Rio Negro/Mafra) por meio das Amigas do Bazar, pede a toda população que ajude a instituição a arrecadar itens para o bazar permanente. As pessoas podem colaborar doando roupas, calçados, bolsas, eletrodomésticos, bijuterias, livros, brinquedos, móveis, cortinas, panelas, louças, tapetes, quadros, vasos, enfeites e artigos em geral.

DOAÇÕES

As doações poderão ser feitas na sede da RFCC, que fica na Rua Governador Moises Lupion, nº 990, Campo do Gado (RN). A rede também pode ir recolher as doações em domicílio, basta entrar em contato pelo telefone (47) 3643-6081. “Abrace esta causa e seja solidário com quem necessita”.