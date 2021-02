Reforma da Ponte da Campina dos Martins

Local é um ponto importante no escoamento da produção agrícola

O munic√≠pio de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Obras, concluiu na √ļltima semana a reforma da ponte de acesso a Campina dos Martins. Toda a estrutura foi refeita, sendo preparadas tamb√©m as cabeceiras e os trechos da estrada de acesso.

A obra ocorreu em car√°ter de urg√™ncia, visto que no final do m√™s inicia o escoamento da produ√ß√£o agr√≠cola da regi√£o e o fluxo de caminh√Ķes torna-se intenso. Para sua execu√ß√£o a Prefeitura contou com o apoio de produtor local que disponibilizou os eucaliptos para as a√ß√Ķes de conten√ß√£o. Os demais materiais e m√£o de obra necess√°rios s√£o do munic√≠pio.