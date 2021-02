“Rei da embaixadinha” mostra seu talento Rio Negro

Martinho Eduardo Orige, conhecido como o “rei da embaixadinha” esteve nesta sexta-feira (12) no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, onde foi recebido pelo prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na interação, Martinho realizou atividades com algumas crianças presentes e cumpriu o desafio de percorrer o Parque e trilhas fazendo embaixadinhas.

Martinho é recordista mundial. Em 2003, ele entrou para o Guinness Book e manteve seu recorde em 2005, 2012, 2016 e 2019, quando ficou 26 horas e 1 minuto trocando a bola de um pé ao outro. Ele já passou por estradas de chão, asfalto, praias, morros e pretende bater o recorde fazendo embaixadinhas no maior número de cidades.

Em setembro de 2019, deu início ao projeto “Domínio da Bola por Santa Catarina”, em que ele passará por todas as cidades do Estado realizando as embaixadinhas. Ontem ele fez sua passagem por Mafra, com a travessia da Ponte Coronel Rodrigo Ajace e ficou gratificado com a recepção que encontrou no município de Rio Negro. Por este motivo, hoje Martinho esteve especialmente em Rio Negro, incluindo nossa cidade em seu projeto, sendo o único município paranaense participante.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -