Retomada pós-enchente em Rio Negro

O munic√≠pio de Rio Negro reviveu o drama das inunda√ß√Ķes neste m√™s de outubro, sendo que o n√≠vel do rio Negro chegou perto dos 11 metros, o que gerou a quarta maior enchente da hist√≥ria (desde quando come√ßaram os monitoramentos hidrol√≥gicos). Aproximadamente 700 fam√≠lias foram afetadas, com mais de duas mil pessoas atingidas.

A a√ß√£o conjunta envolvendo a Prefeitura de Rio Negro com suas secretarias municipais, membros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Organiza√ß√Ķes Militares do Ex√©rcito, parceiros privados e volunt√°rios teve o objetivo de aliviar o sofrimento das comunidades afetadas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Tr√™s.

Para agilizar as respostas e decis√Ķes importantes que precisavam ser tomadas com celeridade, uma for√ßa-tarefa foi montada no Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller, com isso os cidad√£os tiveram todo o aux√≠lio necess√°rio em um momento t√£o dif√≠cil e delicado. Essa estrutura ainda permanece no local dando todo o apoio √† popula√ß√£o que ainda necessita de ajuda.

A comunica√ß√£o com o uso de tecnologias tamb√©m foi fundamental para evitar danos maiores. A Defesa Civil emitiu √† popula√ß√£o v√°rias informa√ß√Ķes relevantes e alertas meteorol√≥gicos e hidrol√≥gicos, com equipes trabalhando 24 horas por dia.

A a√ß√£o preventiva fez com que muitas fam√≠lias que vivem em √°reas afetadas pelas enchentes pudessem retirar seus m√≥veis com anteced√™ncia, evitando assim preju√≠zos maiores. Quando houve de fato as inunda√ß√Ķes, as for√ßas de resposta foram mobilizadas para a√ß√Ķes de resgate.

Al√©m disso, a Prefeitura de Rio Negro, contando com o importante apoio de volunt√°rios, manteve a qualifica√ß√£o dos abrigos para dar dignidade √† popula√ß√£o que fazia uso. Dois abrigos foram criados: um no Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller e outro no Col√©gio C√≠vico-Militar Caetano Munhoz da Rocha.

Para receber as doa√ß√Ķes, foram estabelecidas bases de apoio log√≠stico, sendo que todos os donativos destinados a Rio Negro foram concentradas no Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller, onde foram recebidos, registrados, organizados e transportados at√© os necessitados.

√Äs 13h desta ter√ßa-feira o n√≠vel do rio Negro registrado foi de 4,852 metros, de acordo com o sistema de monitoramento hidrol√≥gico da Copel. Com este n√≠vel n√£o h√° mais inunda√ß√Ķes em Rio Negro, mas a situa√ß√£o ainda √© dram√°tica com o p√≥s-enchente. At√© a manh√£ desta ter√ßa-feira, no Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller haviam 12 fam√≠lias abrigadas; no Col√©gio Caetano j√° n√£o h√° pessoas acolhidas.

As famílias que já retornaram para suas casas agora estão na árdua rotina de limpeza. Para ajudar nesse importante processo a Defesa Civil doou kits de limpeza. O processo de limpeza e desinfecção dos locais é fundamental na prevenção de doenças como a leptospirose. Além disso, análises estruturais são realizadas para garantir que as casas que foram atingidas pelas enchentes estão seguras para os moradores.

Nas unidades escolares municipais de Rio Negro as aulas presenciais j√° retornaram √† normalidade, exceto na Escola Municipal Tia Apol√īnia, que foi atingida pela enchente e deve retomar as atividades presenciais no pr√≥ximo dia 30.

Com recursos do governo estadual e federal, a Secretaria de Obras de Rio Negro tamb√©m planeja e j√° realiza os trabalhos de recupera√ß√£o de ruas, estradas e tubula√ß√Ķes que foram afetadas pelas chuvas intensas.

A maioria das ruas que estavam alagadas j√° est√° com a passagem liberada para o tr√°fego de ve√≠culos e pedestres. A Prefeitura de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e Corpo de Bombeiros, est√° realizando a limpeza destas vias para que o cidad√£o as utilize com seguran√ßa, al√©m de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regi√Ķes.