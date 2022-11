Rio Negro 152 anos: neste final de semana terá prova de velocross

Neste final de semana será realizada em Rio Negro a Super Copa Integração Sport Bay de Velocross. A prova será realizada no Kantinho do Paraíso, no Sítio dos Valério II, interior do município.

Participe! Haverá café da manhã para os pilotos, premiação e brindes para os campeões e premiação para box/equipe mais organizada.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Rio Negro e será realizado em celebração aos 152 anos do município.

As inscrições podem ser realizadas através do site: https://eventos.sportbay.com.br/