Rio Negro arrecada mais de R$ 1 milhão com a venda de veículos e sucatas

Compartilhar no Facebook

Na última quinta-feira (24), foi realizado em Rio Negro o leilão de veículos e equipamentos inservíveis da Prefeitura Municipal de Rio Negro, que com a venda de 43 itens arrecadou R$1.166.080,00 de reais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O montante arrecadado será utilizado na aquisição de novos veículos para a maior segurança e economia do município, visto que com a manutenção dos antigos, a Prefeitura contaria com gigantes despesas.

O leilão aconteceu de forma online e foi conduzido pelo leiloeiro público Elton Luiz Simon, credenciado para o certame, através do site www.simonleiloes.com.br. Acompanhou de forma online, o presidente da Comissão de Leilão o servidor Gerson Haide.

O prefeito James Valério comemorou o sucesso do leilão. “Que alegria Rio Negro, gratidão imensa a todos que participaram. Este valor será revertido na aquisição de uma nova frota e equipamentos para nossa cidade. Nosso agradecimento também ao leiloeiro e a toda a nossa equipe da Comissão de leilão que se empenhou muito. Com esse valor o Governo Municipal tem o objetivo de reinvestir em carros, máquinas e equipamentos”, disse o prefeito.

Algumas propostas foram encaminhadas antecipadamente pela internet desde o início do mês de fevereiro, mas o arremate final ocorreu na tarde desta quinta-feira dia 24.

No próximos dias os arrematantes deverão estar vindo buscar os veículos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -