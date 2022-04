Rio Negro celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Escola Tia Apolônia conta com equipe multidisciplinar capacitada para o tratamento dos alunos com TEA

No último sábado, 02 de abril, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Com o slogan “As pessoas são diferentes, mas o respeito tem que ser igual!” a Escola Municipal Tia Apolônia lembrou essa importante data.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados. Estima-se que em todo o mundo essa condição afeta cerca de 70 milhões de pessoas.

Atualmente a Escola atende 41 alunos com TEA. Para garantir seu desenvolvimento, a equipe está sempre participando de cursos e capacitações sobre o tema. Nesta semana foram iniciados mais dois cursos sobre “Avaliação VB-MAPP” e sobre o “Aplicador ABA – Como atuar na prática com crianças com autismo”.

Os tratamentos para o TEA ajudam a melhorar habilidades, como a comunicação, além de reduzir os sintomas, como as estereotipias. O trabalho multidisciplinar é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo. Assim como a função da equipe técnica, o papel dos professores no tratamento para autismo também é fundamental, pois eles ajudam na construção de sua identidade através do processo de aprendizagem. Em sala de aula, as crianças com autismo precisam de programas que considerem suas dificuldades, assim como suas habilidades.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de Dezembro de 2007. O objetivo da data é alertar as sociedades e governantes sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos.