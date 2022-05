Rio Negro conquista ouro no Futsal dos Jogos Escolares do Paraná

Equipe garante também vaga na fase macrorregional

O esporte rio-negrense está em clima de festa: Rio Negro conquistou na manhã desta quarta-feira(11) o lugar mais alto do pódio na modalidade de Futsal nos Jogos Escolares do Paraná. A grande vitória foi alcançada pelos alunos do Colégio Cívico-Militar Estadual Dr. Ovande do Amaral de Rio Negro, que com garra, venceram a final da etapa com placar positivo de 04×01.

Com o título e a medalha de ouro no pescoço, o Colégio garante a vaga para a Fase Macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, que serão realizados entre os dias 15 e 19 de junho, na cidade de Pontal do Paraná/PR.

Conheça os atletas que bem representaram e orgulham o município:

– Eric Juan Correia Moraes

РJọo Pedro Ribeiro dos Santos

– Felipe da Silva Ozório

– Renan Stinglin Heide

РMatheus Fernando Dallabona Assump̤̣o

– Luis Felipe Nidevieski

РCaụ Felipe da Silva Martins

– Pablo Ryan Schafhauser Gmach

– Wagner da Rosa Junior

– Adrian David Terres da Silva

A equipe foi orientada pelo professor Nicolas Maidl e supervisionada pela diretora do Colégio Isabela Alves de Souza, e diretor auxiliar Marcio Antonio Raksa.