Rio Negro conta com o método de reabilitação equoterapia desde 2014

A prática de equoterapia como método de reabilitação de pessoas com deficiência foi regulamentada em 2019 através da lei 13.380. O reconhecimento veio através do projeto de lei de autoria do ex-senador Flavio Arns, que apresentou o projeto durante o seu mandato no Senado Federal.

O método de reabilitação é aplicado em Rio Negro desde 2014, através de um convênio entre a Secretaria de Educação com o Centro de Reabilitação e Equoterapia Sonho Meu para atender os alunos da rede municipal de ensino.

Localizado na comunidade de Roseira com a fisioterapeuta Camila Regina Schelbauer a sua frente, o Centro de Reabilitação e Equoterapia Sonho Meu utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.