Rio Negro dá início à campanha para vacinar crianças e adolescentes contra pólio e outras doenças

O público-alvo no caso da Poliomielite são crianças menores de cinco anos de idade, mas a campanha também visa atualizar a situação vacinal de menores de 15 contra diversas doenças

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022 foi lançada neste domingo pelo Ministério da Saúde. A campanha contra a pólio busca alcançar crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante (que é aplicado as 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular) ou que ainda não tomaram as doses de reforço. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 95% desse público.

Já a campanha de Multivacinação visa reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

ATÉ 9 DE SETEMBRO

A mobilização será realizada entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro. Durante todo este período as vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde. O “Dia D” de vacinação – para atender quem não consegue comparecer no posto de saúde durante a semana – será realizado no dia 20 de agosto em todas as unidades de saúde de Rio Negro (na cidade e no interior).

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

Em Rio Negro, todas as unidades de saúde estão preparadas para aplicar as doses das vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente. Na última sexta-feira foi realizada uma capacitação com todas as equipes. A Diretora da Vigilância em Saúde do município de Rio Negro, Anna Paula Kuhl Alves, enfatizou a importância da campanha: “A vacinação é um direito da criança. É um dever do Estado. É uma obrigação dos pais levarem seus filhos para a vacinação. É superimportante!”.

Anna Paula também destacou o esforço das equipes de saúde de Rio Negro para alcançar o objetivo de vacinar o público-alvo. “O agente comunitário, em sua área de atuação, vai localizar o público-alvo e nas unidades de saúde todas as carteirinhas de vacinação serão analisadas pra verificarmos se falta alguma dose do calendário. Adolescentes, por exemplo, têm direito a vacina contra a meningite C (dose de reforço) até o dia 9 de setembro, então é fundamental procurar estes adolescentes para verificarmos se não falta nenhuma dose na carteirinha”, explicou a Diretora.

É importante ressaltar que todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PREOCUPAÇÃO

A Poliomielite, também conhecida como “paralisia infantil”, tem certificado de erradicação no Brasil desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. A pólio voltou em países como Israel e Moçambique. A Organização Panamericana de Saúde alerta para a importância de a cobertura vacinal ultrapassar 95%. Caso contrário, a Poliomielite poderá reaparecer. A cobertura vacinal da população diminuiu em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19.

COVID-19

As campanhas de vacinação coincidem com a imunização contra a Covid-19 em andamento. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

Em Rio Negro, a Secretaria da Saúde está colocando em dia a vacinação da Covid-19. O público pode receber a primeira, segunda, terceira ou quarta dose, desde que se enquadre dentro do calendário.