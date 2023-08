Rio Negro é destaque no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público

Compartilhar no Facebook

Na última semana, nos dias 17 e 18, foi realizado na Ligga Arena em Curitiba o Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público. O Conselho Regional de Odontologia do Paraná organizou o evento com o objetivo de proporcionar uma maior integração entre os profissionais da rede pública, promovendo a disseminação de boas práticas em saúde bucal.

Na programação houve uma mostra de experiências exitosas dos municípios, com a outorga do Prêmio Dra. Laís Amarante, permitindo assim o compartilhamento de informações e troca de experiências entre os profissionais e municípios. Rio Negro foi representado pelo odontólogo Ruann Oswaldo Carvalho Silva, que atua da Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt”.

O secretário de estado da saúde, Beto Preto, parabenizou pessoalmente o odontólogo pela apresentação e conquista do Prêmio Dra. Laís Amarante. Ruann apresentou os trabalhos “Atenção à saúde bucal em uma comunidade indígena: A experiência do município de Rio Negro” e “Programa Saúde na Escola (PSE) e Atenção em Saúde Bucal: A Odontologia Além da Cadeira. A Experiência Exitosa da Prefeitura Municipal de Rio Negro”. A equipe de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde também esteve presente no evento.

O congresso teve como tema “Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos da Vida” e foi organizado em quatro grandes eixos temáticos: Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestação à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal; Boas Práticas de Saúde Bucal.

As conferências foram realizadas por profissionais reconhecidos em suas áreas, apresentando novos conceitos e técnicas passíveis de serem aplicados na saúde pública, em benefício da saúde bucal dos paranaenses.