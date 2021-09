Rio Negro é integrante do Comitê Territorial Gralha Azul

Com intuito de fomentar iniciativas empreendedoras, melhorar o ambiente de negócios e contribuir no desenvolvimento econômico e social de 12 municípios da Região Leste do Paraná, o Comitê Territorial Gralha Azul (CTGA) é um colegiado composto por lideranças públicas, privadas, terceiro setor e com apoio do Sebrae PR. É um ente livre de compromissos com correntes políticas, com caráter suprapartidário e organicamente autônomo, que congrega instituições atuantes e representativas da vida da comunidade.

O evento de institucionalização aconteceu no município de Mandirituba, na última sexta-feira, 27, e contou com a presença de prefeitos, secretários e lideranças integrantes do Comitê para conversar com a população sobre os desafios econômicos enfrentados pelos pequenos negócios e sobre a importância de incentivar essas iniciativas.

Representando o município de Rio Negro estiveram presentes o Prefeito James Valério, o Secretário de Indústria e Comércio William Mazur, o gerente executivo do Senac de Rio Negro Luiz Gradiz e o gerente executivo do SESC de Rio Negro Henrique Gaio.

O evento se deu com apresentações de prefeitos, secretários e lideranças do Comitê, inclusive com o discurso do Secretário William Mazur, que assume no projeto a função de Coordenador do Eixo de Compras Públicas.

Integram o CTGA os municípios de Agudos do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul. Os municípios foram selecionados pelo Sebrae PR na estratégia de trabalhar o desenvolvimento territorial.

