Rio Negro e Mafra terão 11 vagas no total no Programa Mais Médicos

Chamamento público de profissionais via Ministério da Saúde ajudará no combate ao Coronavírus. Mafra está na lista de municípios elegíveis com 9 vagas e Rio Negro com 2 vagas

O Ministério da Saúde voltou a abrir vagas no Programa Mais Médicos com objetivo de atuar no combate ao Coronavírus em todo o país. Ao todo são cinco mil vagas com chamamento público, válida para atuação no período de um ano.

As novas vagas serão abertas a partir de segunda (16/3), apenas para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Chamamento público de profissionais via Ministério da Saúde ajudará no combate ao Coronavírus. Mafra está na lista de municípios elegíveis com 9 vagas e Rio Negro com 2 vagas.

Orientação do Ministério da Saúde é que todos os municípios constantes da relação de elegíveis deverão (no caso de interesse da gestão em permanecer no Programa) fazer a renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil e a confirmação das vagas disponíveis e previamente autorizadas no sistema SGP (Sistema de Gerenciamento de Programas).

O novo Coronavírus (COVID-19) foi registrado, até agora, em 121 países. No Brasil, são 140 casos confirmados da doença. Em Santa Catarina, são dois casos confirmados e o Estado monitora 67 casos suspeitos, conforme informações atualizadas na manhã desta sexta-feira, 13 de março. Os casos positivos em SC são de pessoas que vieram do exterior e estão em cuidado domiciliar.

A Secretaria de Estado da Saúde de SC criou o Centro de Operações de Emergência para preparar a rede estadual para atender em caso de necessidade. Informações sobre o número de casos e orientações são atualizadas diariamente, conforme alinhamento com o Ministério da Saúde. “Temos que ter calma e cautela, fazer ações coordenadas sob orientações técnicas do Ministério da Saúde”, complementa o presidente da FECAM, Saulo Sperotto, que mantém equipe atuando de forma integrada com o Estado.