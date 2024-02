Rio Negro é premiado com o Selo Prata de atendimento Sebrae 2024

Na última quinta-feira (22) ocorreu em Curitiba o evento We Sebrae, que contou com a presença de diversos atendentes das salas do empreendedor espalhadas pelo Paraná.

O evento é realizado pelo Sebrae e ocorre anualmente para reforçar a importância que o agente de desenvolvimento possui para o seu município e mostrar que todos fazem a diferença com seu trabalho. Foram realizadas palestras, dinâmicas e apresentações dos resultados obtidos no ano de 2023.

Juntamente com o evento foi realizada a entrega do Selo Sebrae de referência em atendimento, que é uma metodologia de avaliação para reconhecer, em nome do Sebrae, a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas salas do empreendedor e parceiros da rede parceira de atendimento aos empreendedores locais.

Para receber o selo, a Sala do Empreendedor deve seguir uma série de determinações durante o ano, seguindo e aplicando as mesmas, prezando sempre por um excelente atendimento ao empreendedor.

Rio Negro foi premiado com o Selo Prata de atendimento no evento, sendo destaque junto com os demais municípios, mostrando desta forma, que as políticas implantadas, como o Espaço Empreender, Escritório de Compras Públicas, parceria com a Fomento Paraná, atendimento de alvarás, etc., têm feito a diferença no dia a dia do empreendedor rio-negrense.

Antes das medidas adotadas, o empreendedor rio-negrense nunca havia recebido um atendimento com exclusividade. As políticas implantadas em Rio Negro também incentivam o empreendedorismo local. Um evidente dado que demonstra esse crescimento são os números da Sala do Empreendedor, que no ano de 2021 registrou 335 atendimentos, já no ano seguinte este número subiu para 2.957 e em 2023, chegou à marca de 5.680 atendimentos.