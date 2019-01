Rio Negro é um dos municípios que fazem parte do cofinanciamento para o acolhimento de mulheres em situação de violência

No final do ano passado o governo do estado do Paraná lançou o Plano Estadual da Mulher, documento que norteia as políticas públicas de promoção dos direitos da população feminina, para os próximos quatro anos.

Durante o lançamento foi anunciado à implantação, em oito municípios, do cofinanciamento para o acolhimento de mulheres em situação de violência. Rio Negro será um dos municípios contemplados com o projeto.

Segundo a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, o plano estadual e o cofinaciamento reforçam o compromisso do governo com o planejamento e a atuação integrada para garantir os direitos das mulheres.

O Plano Estadual da Mulher foi elaborado pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, em conjunto com as demais secretarias, Ministério Público, Tribunal de Justiça e com a sociedade civil e está disponível para consulta pública no site da Secretaria.

ACOLHIMENTO DE MULHERES

O cofinanciamento é um repasse mensal a oito municípios paranaenses para financiar o acolhimento provisório de mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar. Os municípios contemplados são Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Londrina, Ponta Grossa, Rio Negro e São José dos Pinhais. Juntos, eles vão receber R$ 350 mil ao longo do ano.