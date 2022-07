Rio Negro está atualizando o Plano de Cargos e Salários dos servidores

Rio Negro está atualizando Plano de Cargos e Salários dos servidores: Medida busca modernizar a legislação e a estrutura da Administração Pública, atraindo e retendo talentos e valorizando os servidores.

O Município de Rio Negro está promovendo uma atualização no Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais. Para isso, nesta semana foi firmado contrato com a empresa Emmel & Schuster Advogados. O contrato contempla além de Reforma Administrativa a modernização do Plano de Cargos e Salários e do Plano de Carreira do Município.

A modernização/atualização das leis que regulamentam os cargos e as atividades dos servidores públicos se faz necessária, pois a legislação vigente já possui mais de duas décadas e a iniciativa visa valorizar sua força de trabalho, buscando ao mesmo tempo atrair e reter talentos para as novas contratações e proporcionar melhor qualidade de vida aos seus profissionais, o que refletirá em uma melhor prestação de serviços aos cidadãos.