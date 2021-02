Rio Negro fechou 2020 com saldo positivo e Mafra negativo na geração de empregos

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou o número de vagas criadas por município em 2020. Rio Negro fechou o ano com saldo positivo de 277 vagas, já Mafra, mais uma vez, ficou no negativo com menos 51 vagas.

Com 4.306 vagas de empregos criadas Rio Negro em 2020 Rio Nego fechou o ano com 277 vagas a mais no período anterior. Os setores que mais criaram foram Indústria (272), seguida por Serviços (16), Construção (11) e Agropecuária (6). O setor moveleiro foi o que mais empregou com145 vagas. Já o Comércio demitiu mais do que contratou (-28).

O total de desligamentos (demissão) no município foi de 4.029.

Em 2019 Rio Negro já havia ficado com saldo positivo na geração de emprego com 97 novas vagas.

Mafra

Em 2020 Mafra fechou o período novamente com saldo negativo na geração de empregos com menos 51 vagas. No total o município teve 5.926 admissões e 5.977 demissões.

Setor que mais demitiu foi o de serviços com menos 164 vagas seguido dos setores construção (-24) e da agropecuária (-23). Os setores da indústria com +8 e do comércio +152 vagas, contrataram mais do demitiram no período.

Comparado com 2019 Mafra melhorou o desempenho, naquele ano o município registrou 5.521 admissões e 5.912 desligamentos com um total de menos 391 vagas.