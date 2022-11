Rio Negro garante formação constante e segurança para a comunidade escolar

Durantes os dias 21 e 22 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o 6° Grupamento de Bombeiros de Rio Negro, realizou uma série de treinamentos de Brigada Escolar nas unidades municipais de ensino, que envolveram conhecimentos de combate ao fogo, primeiros socorros, e demais orientações.

Na formação, as escolas e CMEIS foram divididos em 4 grupos contendo diretores, professores, serviços gerais, alunos e comunidade em geral. A formação contemplou as Localidades de Roseira e Cunhupã, com o CMEI Profª Claci Maria de Lima, Escola Rural Municipal Eraldo Germano Plautz e Escola Rural Municipal José de Lima, e as Localidades de Lageado dos Vieiras e Lençol, com a Escola Municipal Duque de Caxias, CMEI Alceu Antonio Swarowski e Escola Rural Municipal Paulino Valério.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo dos treinamentos é promover a consciencialização e capacitação no enfrentamento de situações de emergência e combate a incêndio, além do aprimoramento das técnicas de primeiros socorros. O aprendizado não para, e nos dias 7 e 8 de dezembro acontece uma nova rodada de treinamentos da Brigada Escolar.