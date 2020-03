Rio Negro inaugura Complexo Esportivo no bairro Volta Grande

No mesmo dia entregou à população do Bairro Alto a maior Unidade Básica de Saúde do município. População questiona o tempo de cerca de quatro anos que unidade ficou fechada e foi inaugurada somente agora

Na última quarta-feira (4) a Prefeitura de Rio Negro realizou duas inaugurações em dois bairros diferentes do município, o Complexo Esportivo e de Lazer ‘Vereador Luis A. Veras’ no bairro Volta Grande e a Unidade Básica de Saúde ‘Ayres Hirt’ no Bairro Alto. As duas obras contaram com o apoio do Governo do Estado.

Construído ao lado da Escola Municipal Prefeito Mathias Augusto Bohn, no Jardim Zelinda, bairro Volta Grande, o Complexo de Esportes e Lazer conta com uma quadra de futebol de grama sintética, parque infantil e academia ao ar livre. Além de ser usado pela comunidade o espaço será também será aproveitado pelos alunos da unidade escolar.

A inauguração do Complexo no período da manhã e contou com a presença do secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega.

UBS AYRES HIRTÂ Â Â

No período da tarde foi a vez da comunidade do Bairro Alto receber, segundo a Prefeitura, a maior Unidade Básica de Saúde do município, UBS Ayres Hirt. A nova unidade possui várias salas de atendimento e é equipada para executar o atendimento básico à saúde (consultas, avaliações clínicas, acompanhamento de peso e outros procedimentos).

Os familiares do homenageado que dá o nome da UBS acompanharam a inauguração, que também contou com a presença do secretário Estadual de Saúde, Carlos Roberto Preto, mais conhecido como Beto Preto.

PROTESTOS NAS REDES

A entrega da nova unidade de saúde gerou alguns protestos da população, principalmente nas redes sociais, onde foi apontado que a UBS estava pronta desde 2016 e poderia ter sido aberta muito antes. Alguns colocaram como motivo pela demora na abertura a falta de médicos e profissionais da saúde.

Outras reclamações ligadas a saúde também foram feitas quanto ao fechamento da UPA, Casa da Mulher e maternidade, onde na opinião dos reclamantes a atual administração só da atenção para o asfalto.

APOIO AO HBJ

O secretário Beto Preto falou sobre o Hospital Bom Jesus (HBJ), onde reforçou apoio aos projetos de reforma, ampliação e adequação da estrutura da unidade hospitalar que tem como meta a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o secretário o recurso financeiro para a reforma do telhado da ala desativada já está garantido, e que após a execução desta obra, conforme compromisso assumido com a direção do hospital, irá apoiar o HBJ nas próximas etapas para a instalação da UTI.