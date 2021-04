Rio Negro inicia a campanha “Abril Verde”

A Prefeitura de Rio Negro dá início a campanha “Abril Verde”, que tem como intuito principal sensibilizar os profissionais e a sociedade sobre a importância da segurança no ambiente de trabalho e a prevenção de acidentes.

Durante todo o mês serão realizadas palestras e rodas de conversa com orientações sobre o tema, sempre respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19.

O mês de abril é escolhido para esta campanha, pois é no dia 28 deste mês que é comemorado o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. Verde é a cor que representa a segurança e prevenção.

Dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho (MPT) apontam que a cada 48 segundos uma pessoa sofre acidente de trabalho no Brasil, e a cada quatro horas um trabalhador perde a vida em decorrência desses acidentes. Uma situação alarmante, que exige uma mudança cultural em relação à prevenção, educação, formação social e qualidade de vida da população. É preciso que todos se unam em prol da saúde do trabalhador. Este deve estar consciente de praticar comportamentos seguros e saudáveis em todo o lugar. Já os empregadores devem oferecer condições adequadas e seguras, respeitando as diretrizes dos órgãos reguladores.

