Rio Negro inicia cadastramento de atividades culturais

Cadastro abrange todas as áreas de atuação. Podem participar profissionais e amadores

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, est√° cadastrando todos os agentes atuantes em atividades culturais no munic√≠pio. Todas as pessoas e/ou empresas e institui√ß√Ķes que atuem em algum ramo cultural, independente de ser formal ou complementa√ß√£o de renda, podem fazer o cadastro. O cadastramento √© realizado atrav√©s de formul√°rio disponibilizado online. O formul√°rio pode ser acessado no Portal do Cidad√£o do munic√≠pio, atrav√©s do www.rionegro.atende.net, clicando no banner referente ao cadastro. A participa√ß√£o deste cadastro √© fundamental para o mapeamento das atividades culturais e especialmente, para o desenvolvimento de a√ß√Ķes no setor cultural rionegrense. Dentre essas a√ß√Ķes est√£o as feiras e produ√ß√Ķes culturais no munic√≠pio.

O cadastro contempla diversos ramos de atua√ß√£o como artes c√™nicas, artes visuais, literatura, m√ļsica, fotografia, culin√°rio, of√≠cios tradicionais, cultura digital, associa√ß√Ķes, cinema, culturas tradicionais, palestras, entre outros.

Os inscritos, juntamente com suas informa√ß√Ķes b√°sicas, podem incluir fotos, v√≠deos e arquivos de seus trabalhos desenvolvidos. Al√©m do mapeamento, o cadastro permite a aproxima√ß√£o da comunidade art√≠stica e cultural rionegrense com o poder p√ļblico municipal.

