Rio Negro intensifica ações contra a febre amarela

Neste sábado das 8h às 12h uma equipe da saúde estará trabalhando no prédio da Vigilância Sanitária para aplicar diversos tipos de vacina, em especial a da Febre Amarela

Segundo a Secretaria de Saúde a população está buscando a vacina, porém a procura vem caindo, se comparado ao início de janeiro, e é importante que todos continuem a se vacinar, mantendo a carteirinha de vacinação em dia.

A Secretaria faz um alerta para os pais com crianças que completaram 5 anos de idade desde 2013 – época em que o Ministério da Saúde tirou do calendário o reforça da vacina para as crianças – para olharem a carteira de vacina de seus filhos, aquelas que tiverem anotada apenas um dose devem procurar um unidade de saúde para tomar o reforço.

Todas as Unidades de Saúde do município estão abastecidas da vacina e são aplicadas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A vacina é indicada para crianças a partir dos nove meses com reforço aos quatro anos e adultos até os 59 anos. Para gestantes, mulheres que amamentam, crianças até nove meses de idade, adultos maiores de 60 anos, pessoas com alergia grave a ovo ou imunodeprimidos, a recomendação é que só sejam vacinados com a avaliação de um profissional de saúde. Apenas uma dose da vacina garante a imunidade por toda a vida.

FEBRE AMARELA

A Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido picada dos mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Seus sintomas iniciais são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza.