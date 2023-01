Rio Negro mantém a boa união entre o Executivo e Legislativo em prol da coletividade

Na manhã desta segunda-feira (02), o prefeito de Rio Negro em exercício, Alessandro von Linsingen, recebeu em seu gabinete o vereador Elcio Josué Colaço, que é e o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O encontro ocorreu no primeiro dia de trabalho do ano na Prefeitura para evidenciar a união existente entre o Executivo e o Legislativo em prol da coletividade e do desenvolvimento do município de Rio Negro. Assuntos importantes foram abordados entre os gestores com foco no planejamento estratégico para que o ano de 2023 também seja cheio de realizações e conquistas aos munícipes.

“O ano de 2022 foi de muita luta, muito trabalho e muitas realizações. Queremos que 2023 seja ainda melhor. Que seja o melhor ano de nossas vidas, para as nossas famílias e para a gestão. Queremos uma Rio Negro ainda melhor. Vamos lutar por Rio Negro, cuidar e abraçar Rio Negro”, disse o prefeito interino.

O vereador Elcio Colaço afirmou que o objetivo é continuar trabalhando em prol da população, buscando sempre o melhor para o coletivo.

A última Sessão Ordinária de 2022 da Câmara ocorreu no dia 20 de dezembro e foi marcada pela eleição da nova mesa diretora para os trabalhos deste novo ano. Elcio Josué Colaço foi eleito presidente com Marcelo Wotroba como vice-presidente, Maria Célia Conte como 1ª secretária e João Pedro Amorim como 2º secretário.