Rio Negro oferece curso de Gestão e Legalização do Empreendimento

O Sindicato Rural de Rio Negro e a Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro convidam a população para o curso gratuito de Gestão e Legalização do Empreendimento.

O curso será realizado através do Programa Capacita Rio Negro e promoverá a capacitação de produtores e trabalhadores rurais em aspectos do turismo rural, sua legislação e gestão do empreendimento.

As aulas acontecerão nos dias 27, 28/02 e 01/03, com carga horária total de 24 horas. As inscrições devem ser feitas no Sindicato Rural de Rio Negro, situado na Av. Francisco Xavier da Silva, nº 836.

Mais informações: (47) 3642-1755 ou (47) 3643-7664.