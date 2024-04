Rio Negro oferece curso gratuito de auxiliar de cozinha

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro, em parceria com o Senac, está oferecendo o curso gratuito de auxiliar de cozinha.

Aprenda as principais técnicas de cozinha: recebimento, armazenamento, métodos de cocção e outras. Prepare-se para atuar no segmento de alimentos e bebidas e inicie uma nova profissão.

As inscrições podem ser feitas no Senac Rio Negro, situado na Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova, das 08h às 21h. Requisitos: idade mínima: 16 anos e 6º ano do ensino fundamental.

Aulas serão de segunda a sexta-feira das 08h às 12h. O início está previsto para o dia 22 de abril. Para mais informações ligue: 3641-3050.