Rio Negro oferece curso gratuito de Tecnologia em Gestão Pública pela UEPG

Estão abertas as inscrições para o curso de Tecnologia em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Para Rio Negro são 20 vagas disponíveis para o curso que será realizado na modalidade à distância, com aulas no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, que fica localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

INSCRIÇÃO

As inscrições para o Vestibular Unificado EAD UVPR 2023 devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59 do dia 01 de março de 2023, com absoluta obediência às instruções indicadas no sistema desenvolvido pela CPS da UEPG para uso online, por meio do site cps.uepg.br/ead

Realizar o download do Manual do Candidato é o primeiro procedimento para se efetuar a inscrição pela internet, por meio do sistema online. A leitura atenta do manual é obrigatória e de grande importância.

O segundo procedimento no sistema online para efetuar a inscrição pela internet é imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento da taxa de inscrição. Ao efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de boleto bancário emitido pelo próprio candidato, dar-se-á ciência e concordância a todas as condições e normas estabelecidas para este vestibular.

SOBRE O POLO

Desde 2009 o município de Rio Negro possui um grande polo educacional que oferece diversos cursos gratuitos. O espaço é mantido pela Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial.

O sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos estaduais e municipais, com o objetivo de atender as demandas locais por educação superior. Entre as universidades que fazem parte do sistema da UAB estão a UFPR, UTFPR, UEPG, UNICENTRO, UEL e UEMP.

Essa articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa microrregião por meio dos polos de apoio presencial. Feita a articulação entre as instituições públicas de ensino e os polos de apoio presencial, o sistema UAB assegura o fomento de determinadas ações de modo a assegurar o bom funcionamento dos cursos.

Mais de mil alunos já se formaram em diversos cursos oferecidos gratuitamente no polo de Rio Negro, que há anos é coordenado pela educadora Mônica Alessandra Belém.

A estrutura do polo de Rio Negro possui sala de secretaria e coordenação, salas de aula, laboratório de informática, auditórios, biblioteca e sala de tutoria, banheiros com acessibilidade, rampas de acesso, além dos espaços do campo do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa que são utilizados para aulas práticas. Para as aulas do curso de educação física, por exemplo, também são utilizadas estruturas de escolas municipais e academias de natação.

Para o ano de 2023 o polo educacional de Rio Negro terá vários cursos gratuitos. Estão previstos os cursos:

Graduação em Geografia

Graduação em Pedagogia

Graduação em Letras (Português e Literatura)

Graduação em Letras (Espanhol)

Especialização em Educação Digital

Tecnólogo em Gestão Cultural

Tecnólogo em Mineração

Cada cidadão pode realizar um curso gratuito. Todas as informações sobre as inscrições serão divulgadas no portal da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br) e na imprensa local.

O contato com o polo pode ser feito através do telefone (47) 3642-3280 (ramal 436).