Rio Negro participa da VI Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

Nos dias 07, 08 e 09 de novembro, Foz do Iguaçu sediará a VI Conferência Estadual de Segurança Alimentar. O município de Rio Negro está presente neste importante evento, sendo representado por Flávia de Oliveira Braz Reiser, presidente do Conselho da Alimentação Escolar (CAE) e Lúcia Terezinha Tischer Mayers, representante da Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência (ARPDE).

O tema da conferência é “Comida de Verdade, Democracia e Equidade: Erradicar a Fome e Garantir Direitos”. A programação envolve mesas-redondas, debates e grupos de trabalho.

O evento contará com a presença do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e da presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Roseli Pittner, além de outras autoridades estaduais.

No dia do encerramento, quinta-feira (09), das 8h às 10h30, haverá uma plenária para aprovação de propostas, moções e da Carta Política. Às 10h30, serão apresentados os conselheiros para o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA/PR) e, às 11h, serão eleitos os delegados para a 6º Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Em agosto foi realizada em Curitiba a VI Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional (VI CRESAN), onde participaram 29 municípios da região metropolitana. Na oportunidade foram apresentadas três propostas elaboradas na conferência municipal de Rio Negro:

Convênio para cursos para melhorar o aproveitamento dos alimentos e também sobre dietas especiais (celíacos, alérgicos e diabéticos).

Aumentar o apoio governamental para o desenvolvimento de hortas comunitárias.

Hortas modulares em terrenos municipais com apoio de convênios e órgãos representativos (CRAS, Bolsa Família).

Durante o encontro todos os municípios que compõem a região metropolitana apresentaram suas propostas e em conjunto elaboraram novas propostas para serem levadas à conferência estadual que ocorre a partir desta terça-feira em Foz do Iguaçu. Duas propostas sugeridas pelos representantes do município de Rio Negro foram aprovadas.

As propostas trazem como tema central políticas públicas voltadas às pessoas com restrições alimentares, sendo uma ação inovadora e de grande importância, tendo em vista que mais de dois milhões de brasileiros sofrem com sintomas da doença celíaca: 6% das crianças e 3,5% dos adultos brasileiros têm alergias alimentares; 13 milhões de pessoas são diabéticos.

Em Rio Negro há muitas famílias que enfrentam problemas com restrições alimentares. Com a participação nas conferências é possível buscar avanços em vários âmbitos como agricultura, saúde, assistência social e assim garantir a segurança alimentar da nossa população e melhor qualidade de vida.