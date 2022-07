Rio Negro participa do evento de celebração dos 50 anos do Sebrae

No último dia 18, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve em Curitiba no evento de celebração dos 50 anos do Sebrae e realizou um pronunciamento representando os municípios do Paraná que são parceiros da instituição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O convite foi feito pelo diretor superintendente do Sebrae Paraná , Vitor Tioqueda. Também estiveram presentes no evento o vice-governador do Paraná, Darci Piana, vice-prefeito de Curitiba e presidente do Pró-Metrópole, Eduardo Pimentel, além de outros prefeitos, autoridades, empreendedores e lideranças do setor produtivo.

O Sebrae se tornou uma das instituições mais conhecidas no país, auxiliando micro e pequenos empresários no fortalecimento dos próprios negócios. No Paraná, somente em 2021 foram mais de 360 mil atendimentos.

De acordo com Vitor Tioqueta, a instituição está capilarizada no estado por meio de sete regionais, com escritórios de atendimento, pontos de atendimento e salas do empreendedor, mantidas em parceria com prefeituras. Recentemente foi anunciada a instalação de um escritório próprio do Sebrae em Rio Negro, que atenderá todos os municípios da região suleste do Paraná.

Tioqueta explica que o aniversário vem acompanhado da iniciativa Sebrae 50+50, como forma de projetar o futuro da instituição. “A proposta é dizer que criar o futuro é fazer história. A intenção é mostrar que os próximos 50 anos só serão construídos se você valorizar o que já foi feito. Ou seja, tudo que estamos fazendo em 2022 leva a logo do Sebrae 50 + 50”, completou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Rio Negro o Sebrae é parceiro em diversas ações. Com o apoio da instituição o município desenvolve, por exemplo, um programa de fomento ao empreendedorismo e crescimento da indústria e comércio local. Buscando acompanhar e incentivar especialmente o desenvolvimento do setor da indústria, a Prefeitura de Rio Negro criou o Incubatório Empresarial. No local, os empreendedores contam com um espaço disponível, assessoria técnica do Sebrae.

Há também em Rio Negro o Espaço Empreender, que é uma ação da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio. O espaço também conta com apoio do Sebrae. “Estamos buscando sempre a inovação e o Espaço Empreender apresenta uma nova forma de relacionamento com os nossos empresários e também com todos aqueles que estão iniciando seus empreendimentos em nossa cidade. Aqui oferecemos atendimento especializado, além de sanar todas as necessidades do empreendedor em um único lugar, desde assuntos práticos até orientações e assessoramento”, destacou o prefeito de Rio Negro.

O Espaço Empreender fica localizado na Prefeitura Municipal de Rio Negro, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Bairro Seminário. Telefone/WhatsApp: (47) 3642-7713.

SEBRAE

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins lucrativos, que atua como agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Criado pelo governo federal em 1972, o antigo Seag se voltava mais para fomentar as grandes empresas. Posteriormente, o foco dos atendimentos – consultorias, pesquisas e estudos – se voltou a fomentar o surgimento e crescimento das micro e pequenas empresas do comércio, indústria e prestação de serviços. As leis de microempresas e dos microeemprendedores individuais (MEIs) e compras públicas resultaram das articulações da instituição perante o Congresso Nacional, o governo federal, governos estaduais e municipais.