Rio Negro participa do II Encontro Estadual de Gestão de Políticas Públicas para Mulheres

Representantes de Rio Negro estão participando do II Encontro Estadual de Gestão de Políticas Públicas para Mulheres, que está sendo realizado no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e tem como objetivo promover uma discussão profunda e inclusiva sobre questões cruciais que afetam as mulheres em diversos âmbitos sociais e políticos.

O evento teve início na noite de ontem e se estenderá até o dia 29 de fevereiro. Durante os três dias os debates vão abordar os desafios para fortalecer a participação feminina, identificar esses desafios, combater a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero e propor soluções que contribuam para a construção de políticas mais igualitárias e representativas.

O encontro é voltado a gestoras e gestores de políticas para mulheres, secretárias, prefeitos e prefeitas, integrantes do Sistema de Justiça, membros de conselhos e técnicos, além de todos os interessados na luta dos direitos das mulheres.