Rio Negro pode perder importante verba para parque urbano

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira (23), os vereadores aprovaram durante a sessão da Câmara um requerimento solicitando que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente tome providências para que Rio Negro participe do Programa Estadual Parques Urbanos, desenvolvendo projetos para recuperação de parques e áreas degradadas, fundos de vale, entre outros.

Os vereadores sugerem que seja desenvolvido um projeto para a criação de parque linear na Pirambeira, antigo Cavipa. (fotos abaixo)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Veja a justificativa do requerimento:

O programa estadual prevê investimentos iniciais na ordem de 48 milhões de reais aos municípios que apresentarem projetos não só da recuperação de áreas degradadas, como também na construção de parques. Como sugestão poderia ser elaborado um projeto de recuperação desde o antigo Cavipa até o local da antiga garagem da Empresa Reunidas, recuperando toda a mata ciliar do percurso, prevendo passeio público, bancos, iluminação, etc., formando uma espécie de parque linear. Uma verba importante disponibilizada aos Municípios que apresentarem projetos viáveis. Campo Mourão, por exemplo está previsto receber verbas em torno de 2,3 milhões de reais, o município de Araruna 1,1 milhões, portanto, poder-se-ia revitalizar área importante para a Cidade e para o lazer dos cidadãos, sem gastos diretos dos cofres públicos do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -