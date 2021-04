Rio Negro poderá fazer estudos para instalação de parklets nos espaços públicos

Se depender da Câmara de Vereadores Rio Negro poderá ter parklets instalados no município. Parklets são espaços de compactos de convivência implantado em locais anteriormente utilizados como estacionamento ou em terrenos baldios e em sobras de terrenos, onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio.

Os primeiros parklets foram construídos em San Francisco, buscando-se criar ambientes mais amigáveis para pedestres e ciclistas. Em Belo Horizonte (MG) a prefeitura incentiva através de lei municipal a instalação destes miniparques.

A Câmara aprovou na noite da terça-feira (13) requerimento para que a administração municipal desenvolve estudos para criar normatizações para a instalação destes espaços públicos.

Segundo os vereadores o objetivo com a instalação dos Parklets é de melhorar a qualidade do espaço público e a vida dos habitantes, promovendo interação social.

Veja a justificativa do requerimento na íntegra:

Com o objetivo de melhorar a qualidade do espaço público e a vida dos habitantes, esses pequenos parques fazem as Cidades ser mais convidativas. Além disso, promovem a interação social, permitindo que a rua seja utilizada pelas pessoas, e não pelos carros. O parklet é espaço compacto de convivência implantado em locais anteriormente utilizados como estacionamento ou em terrenos baldios e em sobras de terrenos. Se busca implementar expansão as calçadas, abrindo-as para a convivência dos transeuntes. Parklets podem possuir bancos, mesas, palcos, lixeiras, estacionamento de bicicletas e também esta inovação: alguns têm até Wi-Fi. Outra exigência é que sejam abertos para a calçada, permitindo a visão ampla. Muitos desses projetos são instalados em frente a locais com muito movimento, como bares, por exemplo. No entanto, não é permitido que haja atividades comerciais nos parklets. Os clientes podem se sentar e consumir produtos, mas não podem ser atendidos lá. Ainda assim, o comércio ganha em fluxo de pessoas. A criação de espaços bonitos e agradáveis pode influenciar positivamente toda a população, esses locais incentivam as pessoas a andar a pé, o que reduz o uso de carros e, consequentemente, a poluição do ar e melhora o fluxo de trânsito.

