Rio Negro presente no lançamento do Plano Safra Paraná 2023

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, participou nesta terça-feira (15) em Curitiba do lançamento do Plano Safra do Paraná, que teve a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Plano Safra Estadual 2023/2024 prevê um cardápio de R$ 54,3 bilhões, o maior da história do Estado, para apoiar a produção agropecuária paranaense. Os recursos serão usados para financiar a agricultura sustentável, investimentos de produtores rurais e a produção de alimentos, entre outras iniciativas.

Este é o maior plano de financiamento agropecuário da história do Paraná. O objetivo é impulsionar a agropecuária local, reforçando o papel do Paraná como um dos maiores produtores de alimentos do país, promovendo iniciativas de agricultura sustentável e produção verde.

O município de Rio Negro está na 2ª colocação em Produtividade Econômica Rural na região metropolitana, de acordo com o Departamento de Economia Rural (DERAL). O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil e o maior produtor de alimentos orgânicos e de proteínas animais.

O DERAL estima que a safra 2022/2023 feche com uma produção de 46,7 milhões de toneladas de grãos, o que representa um aumento de 37% em relação à safra anterior. Com os novos investimentos já disponíveis aos agricultores, a safra 2023/2024 pode ser ainda maior.