Rio Negro promove concurso de decoração Natalina

O município de Rio Negro vai promover um concurso de decoração Natalina Residencial, com o objetivo de fomentar a produção artística, reviver as tradições do Natal, apoiar as manifestações da cultura popular e tornar nossa cidade mais bela para as festividades natalinas.

O tema da decoração deverá ser de conotação com o Natal e o material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante. Além disto, aqueles que forem concorrer poderão iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento ao prazo de inscrição e de início do julgamento.

Haverá premiação em dinheiro: 1º lugar – R$ 1.200,00, 2º lugar – R$ 700,00 e 3º lugar – R$ 500,00.

Os interessados em participar tem até às 12h do dia 26 (quarta-feira) para fazer a inscrição no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs. A visitação para o julgamento ocorrerá nas noites dos dias 26 a 27 de dezembro. O anúncio do vencedor será no dia 28 de dezembro de 2018.

O regulamento do concurso está disponível no site www.rionagro.pr.gov.br.