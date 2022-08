Rio Negro promoveu capacitação para Conselheiros de Políticas Públicas

Compartilhar no Facebook

Intuito foi qualificar os responsáveis pelo acompanhamento das políticas públicas municipais

No último sábado, 30 de julho, cerca de 160 pessoas participaram da Capacitação de Conselheiros promovida pela Prefeitura Municipal de Rio Negro. Entre eles, diretores, professores, pais, responsáveis e conselheiros de políticas públicas da rede municipal de ensino. O evento aconteceu no salão nobre do Colégio Barão de Antonina de Rio Negro.

A programação iniciou com a abertura realizada pela secretária Municipal de Educação, Vera Maria Pfeffer Schelbauer, que enalteceu a iniciativa. Na sequência, os participantes vivenciaram um momento de reflexão ministrado pelo empresário, teólogo e jornalista que levou uma palavra de fé, motivação, trabalho e esperança, Douglas Julio Dias.

Durante a manhã, o secretário Municipal de Administração, Lisandro Lorena Pinto, falou sobre a estrutura administrativa da Prefeitura. A controladora interna, Jerusa Cleres Hack, discorreu sobre o orçamento público e o papel dos Conselhos nas políticas públicas do Município. No período da tarde, o diretor da Secretaria de Educação, Andre Klemann Koch, falou sobre a estrutura da Secretaria de Educação, bem como teve uma sessão de perguntas e respostas sobre os temas abordados.

O objetivo foi qualificar gestores e técnicos das secretarias municipais e representantes da sociedade civil, para que atuem em relação à ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e controle do uso das verbas da educação.

Os conselhos municipais de educação exercem papel de articuladores e mediadores das demandas educacionais junto aos gestores municipais e desempenham funções normativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora.