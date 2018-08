Rio Negro quer sugestões para a revisão do plano diretor do município

As sugestões serão aceitas através do e-mail planodiretor.rionegro.2018@gmail.com até o dia 15 de setembro de 2018

O plano diretor é um dos instrumentos mais importantes para estabilizar e organizar uma cidade, pois é formado por um conjunto de regras e princípios que visa orientar os gestores públicos no sentido de estabelecer ordem na ocupação do espaço, seja ele urbano ou rural. Estabelecendo diversos parâmetros no sentido de tornar a cidade mais acessível e sustentável e que exista ordenamento na forma de ocupação e exploração pública dos espaços.

Assim, o plano diretor é o principal instrumento da política urbana brasileira e tem como objetivo estruturar o crescimento e o desenvolvimento da cidade de maneira organizada ao longo do tempo.

A revisão do plano diretor no município de Rio Negro está estruturada em quatro fases:

– Mobilização;

– Análise Temática Integrada;

– Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável;

– Plano de Ação e Investimentos – PAI e Institucionalização do PDM.

No atual momento está sendo realizada a elaboração da terceira fase. O volume 1 e 2, que são os produtos resultantes da primeira e segunda fase, estão abertos para consulta pública e sugestões de melhorias em seu conteúdo no site da Prefeitura Municipal: http://rionegro.pr.gov.br/atos_diretor2017.php.

As sugestões serão aceitas através do e-mail planodiretor.rionegro.2018@gmail.com até o dia 15 de setembro de 2018. Após esse período, todas as sugestões serão analisadas e se necessário, acrescentadas nestes volumes com o intuito da criação da versão definitiva.

“Para termos um processo participativo, é muito importante a participação de toda a sociedade, por isso, participe contribuindo com sua sugestão. Acompanhe o andamento do processo pelo site e ajude a construir uma cidade ainda melhor e com mais cidadania”, disse a Prefeitura de Rio Negro em nota.