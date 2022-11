Rio Negro realiza a formatura da 2ª turma do Programa Mentoria Lean

Programa tem como objetivo aumentar a produtividade e competitividade das empresas

Na noite de ontem, 23 de novembro, aconteceu a formatura da segunda turma do Programa Mentoria Lean aplicado em indústrias de Rio Negro. O Programa é aplicado através do Sistema FIEP – Senai, subsidiado pela Prefeitura Municipal de Rio Negro. Ao todo oito indústrias foram atendidas diretamente. Os resultados divulgados durante a formatura apontaram um ganho de produção médio de 70% nas indústrias participantes do Programa no município.

A Mentoria Lean é uma iniciativa que oferece às indústrias soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios. A iniciativa faz parte do programa Brasil Mais, desenvolvido pelo governo federal em conjunto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com a parceria do Senai e do Sebrae. O intuito é aumentar a produtividade e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas, com soluções de baixo custo e de rápida implementação.

O programa do Sistema Fiep oferece ainda a organização de layout e análise de parque fabril, aumento do lucro e diminuição de desperdícios, qualificação dos colaboradores e foco na melhoria contínua.

Na ocasião o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingem, falou sobre os objetivos do município em apoiar o desenvolvimento das indústrias e de todo setor econômico. O secretário de Indústria e Comércio, William Mazur, reiterou a importância da iniciativa e os investimentos que o município vem fazendo no setor industrial. Também estiveram presentes os representantes do Senai: Sérgio Czarneski que apresentou os resultados do programa no Estado, e Claudio Milarch que apresentou os resultados do programa aplicado em Rio Negro.

FORMANDOS

Os participantes da primeira turma receberam o certificado de participação do programa Mentoria Lean em Rio Negro. Participaram as empresas: Akideixan, SB Luvas, Meneghel Química, Passoflex, Linde Vidros, Pão e Sabor, AGM/Multiplas, Flagra Chopp e Móveis Jor.