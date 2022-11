Rio Negro realiza encontro com as associações de moradores e grupos da terceira idade

Na última sexta-feira (25), a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou o Encontro com as Associações de Moradores e Grupos da Terceira Idade.

O evento – realizado na sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negro (Asserine) – teve como tema central as “Boas Práticas e Orientações Legais para a Gestão das Diretorias”.

O tema foi abordado pelo Advogado Dr. Igor Casagrande, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial e também em Direito Administrativo. No ato esteve representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Sede Rio Negro.

Participaram desse importante momento as lideranças comunitárias e representantes das associações e grupos da terceira idade de várias localidades da cidade e do interior do município de Rio Negro. Além do jantar, o evento foi abrilhantado com a apresentação artística do jovem cantor rio-negrense Nícolas Gabriel Veiga.