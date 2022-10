Rio Negro realiza homenagem ao Dia do Agente Comunitário de Saúde

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta terça-feira (4), a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma homenagem aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento ocorreu no Salão Paroquial 6 de Agosto e reuniu todos os agentes. Também teve a presença do prefeito James Karson Valério e do vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, além de toda a equipe da secretaria de saúde.

“Quero parabenizar essa profissão que faz a diferença. Que nos permite nos reunir e nos permite comemorar. Eu me orgulho, pois minha cidade está bem cuidada na questão da saúde”, comentou o prefeito James.

Em seu discurso, a secretária de saúde, Simone Gondro, também enalteceu a importância dos profissionais: “Hoje é um dia muito especial. Reunimos todos para que possamos agradecer e reconhecer o trabalho que vocês fazem. Para falar sobre a importância que vocês têm. Os agentes são o elo entre a população e a equipe de estratégia de saúde familiar da atenção primária. É uma equipe que merece muitos aplausos. Que tem lutado pela população em todas as batalhas e está sempre à disposição trabalhando com muito amor e dedicação”.

Um delicioso coquetel também foi realizado em comemoração ao dia especial dos agentes. Além disso, houve sorteios de diversos brindes entre os presentes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

ENTREGA DE TABLETS

Durante o evento, a secretária Simone anunciou a mudança no processo de trabalho dos agentes comunitários. Todos os agentes receberam um tablet para auxiliar os trabalhos no dia a dia. “A máquina vai melhorar a condição de trabalho de vocês. O uso dele também será revertido em benefício aos cidadãos”, afirmou a secretária de saúde.

Uma capacitação será realizada para auxiliar os profissionais no uso do equipamento. A Prefeitura investiu R$ 79.600,00 na aquisição de 69 tablets através do Processo Licitatório nº 244/2022, na modalidade Pregão nº 89/2022.

4 DE OUTUBRO – DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

A data, instituída pela Lei nº 11.585/2.000, homenageia o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Agente de Combate às Endemias (ACE), profissionais que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades. O ACS é o profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.