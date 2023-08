Rio Negro realiza parceria com o Campeonato Paranaense de Futsal Amador

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou uma importante parceria com a Federação Paranaense de Futebol de Salão.

Através da parceria, os campeões da Copa Rio Negro de Futsal na categoria Livre (dos naipes masculino e feminino) representarão o município de Rio Negro no Campeonato Paranaense MrJack.Bet de Futsal Amador (o maior do mundo), que garante ao campeão uma premiação em dinheiro. Além disso, a federação disponibilizou troféus, bolas e coletes profissionais para o uso durante a competição em Rio Negro.

O campeonato estadual de futsal amador chega com um novo conceito para a modalidade no estado, promovendo a integração e prática esportiva para atletas não federados. O Presidente da Federação Paranaense de Futsal, Anderson de Andrade, reforçou o incentivo ao futsal paranaense. “Trata-se da maior competição de futsal amador do mundo, um campeonato que vai reunir 32 associações regionais do estado, que são as responsáveis pelos clubes de cada região, e com uma grande expectativa de participantes. Buscamos promover e fomentar também com uma premiação de 300 mil reais”, destacou.

O Campeonato Paranaense MrJack.Bet de Futsal Amador conta com o patrocínio da MrJack.Bet e tem o apoio da Penalty e do Governo do Estado do Paraná.

A parceria é um grande incentivo e valorização para as equipes que competem em Rio Negro. Neste ano a Copa Rio Negro de Futsal – que já está em andamento – tem a participação de 46 equipes, divididas nas categorias: Masculino Livre, Masculino Quarentinha, Masculino Cinquentinha, Masculino Sessentinha e Feminino Livre. É a maior edição já realizada. Os jogos são realizados no Ginásio de Esportes José Müller.