Rio Negro realizará a 3ª Capacitação da Rede de Proteção Social

A 3ª Capacitação da Rede de Proteção Social do município de Rio Negro será realizada no próximo dia 7 de novembro no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (anexo a Prefeitura), na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

A abertura oficial do evento será às 8h. As palestras e o coffee break ocorrerão no período das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. As vagas são limitadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link abaixo:

PROGRAMAÇÃO DAS PALESTRAS:

Tema: SUAS e a atuação no CRAS e no CREAS – Limites e possibilidades de atuação.

Palestrante: Grezielle Claudino Da Silva Tedesco

Horário: 8h30 às 10h

Coffee break: 10h às 10h30

Tema: Fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência – Desafios enfrentados na conscientização da vítima em sair do ciclo de violência.

Palestrante: Grezielle Claudino da Silva Tedesco

Horário: 10h30 às 12h

Tema: Programa Família Acolhedora – Uma experiência de sucesso.

Palestrante: Tatiane Andreza Katzer

Horário: 13h30 às 14h30

Tema: Inteligência emocional na família, a influência das emoções nas relações familiares e comunitárias.

Palestrante: Tatiana Amelia Valente Malewschik

Horário: 14h30 às 15h30

Coffee break: 15h30 às 16h