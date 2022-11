Rio Negro realizou o Concurso Gastronômico – Edição Bolachas de Natal

Compartilhar no Facebook

Na noite desta terça-feira foi realizado nas instalações da loja Afubra de Rio Negro o 3º Concurso Gastronômico Local – Edição Bolachas de Natal. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Escola Profissional Canal C e Loja Afubra.

Além dos participantes e público que compareceu para prestigiar o evento, estiveram presentes o prefeito de James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária municipal de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, Geovane de Lima, representando a Escola Profissional Canal C, e Andreia de Melo Soares, representando as lojas Afubra.

O concurso visa homenagear a bravura dos imigrantes que aqui chegaram, em terras desconhecidas e muito lutaram para o progresso de Rio Negro, através da valorização de sua cultura e gastronomia. Popularmente reconhecido como receita de natal, as bolachas decoradas são apreciadas pelos descendentes de diversos colonizadores, cada qual com um toque especial na receita.

Foram aceitas receitas com a denominação bolacha, seja massa branca, massa integral, massa de melado, massa de mel e massa de araruta entre outras possibilidades. O formato e o tamanho da bolacha ficaram a critério do participante. A decoração na parte superior da bolacha era facultada ao participante. Para o inscrito que optasse por decorar a parte superior da bolacha, esta ficou por conta da sua criatividade, podendo ser utilizadas aplicações e decorações com glacês, açúcares, missangas, chocolate, pasta americana e outros materiais comestíveis.

Três jurados avaliaram as receitas com notas de 0 a 10 nos quesitos: sabor, apresentação, textura e criatividade. No total foram 35 participantes. Os vencedores são:

1º Lugar: Vanessa Train, tendo como prêmio um cilindro 4×1 (cilindro, misturador, extrusor e moedor).

O concurso faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação há diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br