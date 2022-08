Rio Negro se prepara para receber a fase regional do Bom de Bola

Na próxima semana inicia em Rio Negro a fase regional do Bom de Bola. Os jogos serão realizados nos dias 26, 27 e 28 em três locais: Estádio Municipal Ervino Metzger, Associação Atlética Souza Cruz e Associação de Moradores e Amigos Três Bairros.

São esperadas aproximadamente 600 pessoas, entre atletas, professores e comissão técnica de 11 municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul. Além da valorização do esporte no município, o evento deixará Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. Durante o período da competição os atletas ficarão alojados em escolas do município.

Na tarde desta terça-feira (16), representantes dos municípios participantes estiveram reunidos no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral para o congresso técnico da competição, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Negro e os coordenadores técnicos da Secretaria de Esporte e também da Educação do Estado do Paraná.

Após os sorteios os grupos ficaram definidos desta maneira:

CATEGORIA FEMININO A (15 A 17 ANOS)

Grupo A:

Rio Negro

Mandirituba

Piên

Quitandinha

Grupo B:

Campo Largo

Fazenda Rio Grande

São José dos Pinhais

CATEGORIA FEMININO B (12 A 14 ANOS)

Grupo A (grupo único):

Rio Negro

Piên

Campo Largo

Fazenda Rio Grande

CATEGORIA MASCULINO B (12 A 14 ANOS)

Grupo A:

Rio Negro

Campo Largo

Fazenda Rio Grande

Grupo B:

Piên

Mandiritura

Balsa Nova

Quitandinha

Grupo C:

Tijucas do Sul

Contenda

São José dos Pinhais

CATEGORIA MASCULINO A (15 A 17 ANOS)

Grupo A:

Rio Negro

Fazenda Rio Grande

Mandirituba

São José dos Pinhais

Grupo B:

Piên

Araucária

Balsa Nova

Tijucas do Sul

Grupo C:

Quitandinha

Contenda

Campo Largo

O cronograma com os horários e locais dos jogos será divulgado em breve.

REPRESENTANTES DE RIO NEGRO

No início deste mês foi encerrada em Rio Negro a fase municipal do Bom de Bola. As partidas de futebol foram realizadas no Estádio Municipal Ervino Metzger envolvendo diretamente cerca de 240 estudantes do município.

No total foram realizados 16 jogos e anotados 32 gols em quatro dias de competição. Os campeões foram:

Masculino A: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral Masculino B: Colégio Estadual Alvino Schelbauer

Colégio Estadual Alvino Schelbauer Feminino A: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral Feminino B: Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral

Estas quatro equipes, além do título de suas respectivas categorias, serão as representantes de Rio Negro na fase regional da competição.

O público em geral poderá prestigiar as partidas e torcer pelas equipes de Rio Negro. A diretora geral do Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral, Isabela Alves de Souza, comentou sobre as expectativas do colégio para os jogos. Ela também enfatizou que o colégio conta com a torcida da população rionegrense durante os jogos. “Estamos muito felizes em representar o município com três categorias no Bom de Bola. É um pessoal muito dedicado e focado. As expectativas são as mais positivas possíveis. Contamos com a colaboração da comunidade rionegrense para a torcida. Não estaremos apenas representando o colégio, mas sim o nosso município de Rio Negro”, explanou.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NREs) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, Federação Paranaense do Desporto Escolar e Entidades de Administração do Desporto do Estado.