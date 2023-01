Parte da mídia local divulgou nesta semana os indicadores do painel de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) com dados de janeiro a novembro de 2022. A Prefeitura de Rio Negro informa que o número apurado e divulgado é um comparativo entre contratações e desligamentos das empresas instaladas no município.

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio monitora todos os dados em tempo real e detectou uma baixa na produção industrial de móveis para exportação, principalmente no mercado europeu e norte-americano, com um aumento significativo nas demissões deste setor, com mais de 100 demissões nos meses de setembro e outubro. Os geradores desta baixa demanda pelos produtos exportados são a crise econômica nos EUA e os efeitos da guerra da Ucrânia na Europa.

A Prefeitura ressalta que o índice negativo foi apenas no setor industrial, enquanto que o setor de serviços, comércio, agropecuária e construção se manteve crescente. Desde 2020, o município de Rio Negro tem resultados positivos no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mesmo enfrentando em 2021 um alto número de desligamentos em decorrência do fechamento da usina de processamento de tabaco da empresa BAT Souza Cruz, que demitiu 668 colaboradores. O resultado do ano de 2021 foi de 259 novos postos de trabalho registrados, mantendo a média de 2020 com 253 novos empregos.

Rio Negro conta hoje com mais de sete mil vagas de trabalho em setores variados, com destaque para a produção industrial. Temos a certeza que todos os postos de trabalho serão recuperados com a retomada da produção industrial e com o aumento da atividade empreendedora no município que se destaca com novos empreendimentos instalados e diversas inovações legais para proporcionar cada dia mais um ambiente favorável para o empreendedorismo no município.

É importante ressaltar também que a agência do trabalhador de Rio Negro realiza o processo de recrutamento e seleção para empresas de toda a região, e não apenas de Rio Negro.

VAGAS

No portal da Prefeitura é possível acompanhar as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE). O endereço direto é: https://rionegro.atende.net/subportal/vagas-sine

Nesta quarta-feira, dia 04, das 8h às 10h haverá entrevistas de emprego no SINE de Rio Negro para a empresa Gestão Contact Center e Cobrança. As vagas são para operador de telemarketing. Os interessados devem comparecer no SINE com a carteira de trabalho, currículo e documentos pessoais. Há oportunidades para o primeiro emprego.

Na quinta-feira, dia 05, haverá entrevistas das 9h às 11h para a empresa Seara/JBS de Itaiópolis. Os interessados também devem comparecer no SINE de Rio Negro com a carteira de trabalho, currículo e documentos pessoais. Não é preciso ter o ensino fundamental completo, mas é necessário saber ler e escrever. Ex-funcionários também podem participar do processo de recrutamento e seleção.