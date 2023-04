Rio Negro terá a rede elétrica inteligente da Copel

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira o prefeito James Karson Valério esteve reunido na Prefeitura com a gerência regional da Companhia Paranaense de Energia (Copel), juntamente com o secretário municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, e o responsável pelo departamento de iluminação pública de Rio Negro, Daniel Teixeira.

Na reunião foi anunciada a expansão de 41 km da rede trifásica no município para este ano. Isso garantirá um aumento de produtividade e a transformação da cadeia produtiva do agronegócio em Rio Negro, já que a energia elétrica é um insumo cada vez mais importante no campo. A produção agrícola evolui na mecanização, digitalização e nos processos de produção que tem uso intensivo de energia.

Na ocasião também foram apresentadas ao prefeito todos os programas socioambientais da Copel.

A Copel está trazendo para o Paraná a rede de distribuição de energia mais moderna do Brasil. É o programa Rede Elétrica Inteligente (REI), tecnologia que automatiza o sistema, tornando-o mais eficiente, seguro e confiável.

Sem nenhum custo para o consumidor, essa nova tecnologia vai reduzir o tempo de desligamento provocado por intempéries e outros fatores externos. Isso porque, quando houver quedas de energia, o medidor inteligente avisa imediatamente a Copel. E o consumo ainda pode ser controlado pelo cliente por meio de um aplicativo de celular.

O programa Rede Elétrica Inteligente está sendo implantado em fases. Ao todo, as três fases instalarão 1,5 milhões de medidores inteligentes em 151 municípios do Paraná, com investimento de R$ 820 milhões e geração de 1.400 empregos diretos.

Na segunda fase, os medidores inteligentes estão sendo instalados em 28 municípios das regiões Leste e Centro-Sul do Paraná, incluindo Região Metropolitana de Curitiba e Ilha do Mel, no Litoral.

Conheça o programa através do vídeo:

COPEL EM RIO NEGRO

O município de Rio Negro possui atualmente 2.133 consumidores da Copel, sendo 48 urbanos e 2.085 rurais. Possui quatro eletricistas para atendimento de campo comercial e emergencial. O atendimento presencial é realizado na Rua Dr. Vicente Machado, nº 431 (atendimento realizado pela Siacred nas terças e quintas-feiras das 08h às 12h).

Rio Negro é atendido pela subestação Lajeado (rural), que possui sua fonte na subestação Tafisa. Em caso de necessidade, pode ser atendido pela subestação Campo do Tenente, através da subestação de 34,5KV da cidade.