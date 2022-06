Rio Negro terá a Semana do Meio Ambiente com diversas atrações

Rio Negro lança programação da Semana do Meio Ambiente, com palestra, exposições, visitas monitoradas e lançamento do livro Áreas Verdes Urbanas.

Na próxima segunda-feira, 06 de junho, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, lança a Semana do Meio Ambiente (06 a 10 de junho).

A solenidade de abertura acontece às 9h, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, com uma palestra sobre a “Enxertia de Araucária”, ministrada pelo engenheiro florestal da IDR-Paraná, Avner Paes Gomes.

Na ocasião também será aberta oficialmente a Exposição sobre o Meio Ambiente disponível no Museu Histórico Professora Maria José França Fooh.

Durante toda a semana, alunos da rede pública e privada do Município participarão de visitas ao Parque Ecoturístico São Luis de Tolosa. Nas visitas, irão acompanhar a exposição no Museu, que conta sobre a trajetória do Parque e o desenvolvimento ambiental em Rio Negro. Eles também irão conhecer o Viveiro Florestal Anísio de Andrade, onde são produzidas mudas nativas e de flores para o município.

A Semana do Meio Ambiente encerra com o lançamento do Livro Áreas Verdes Urbanas, no dia 10 de junho, às 15h, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, com a presença dos autores Edson Peters e Alessandro Panasolo. Participe!

Toda a programação é gratuita.