Rio Negro terá ações gratuitas com foco no empreendedorismo

A Prefeitura de Rio Negro, através do Espaço Empreender, realizará neste mês de abril importantes ações gratuitas com foco no fortalecimento do empreendedorismo. Confira as informações e aproveite esta grande oportunidade.

CURSO VENDA MAIS

Prepare sua equipe para as vendas do dia das mães!

Público-alvo: Empreendedores e colaboradores do setor comercial de varejo estabelecidos no município de Rio Negro

Data: 18 de abril de 2023

Horário: Início às 19h

Local: SESC Rio Negro

Endereço: Rua Marçal José Pereira, 110, Estação Nova

Inscrições: http://bit.ly/3MkrHlQ

Informações: (47)3642-7713 e espacoempreenderrn@gmail.com

SEJA A PROTAGONISTA DO SEU FUTURO!

Você empreendedora, venha se aperfeiçoar com práticas de planejamento e gestão para seu negócio.

