Rio Negro terá alteração na coleta de resíduos nesta semana devido ao feriado

Devido ao feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12 de outubro, nesta quarta-feira não haverá em Rio Negro a coleta dos resíduos sólidos domiciliares. Nas localidades onde a coleta é realizada uma vez por semana (na quarta-feira), o caminhão passará no dia seguinte.

No Lageado dos Vieiras, por exemplo, o caminhão passará às 11h da quinta-feira, dia 13. Nas demais localidades, onde a coleta é realizada duas ou mais vezes por semana, o serviço segue o cronograma normal nos demais dias após o feriado.

Importante: todos os materiais devem estar devidamente acondicionados, limpos, secos, sem resquícios de produtos para evitar a proliferação de insetos. Cascos de vidro devem estar embalados em papel grosso, latas, alumínios e plásticos devem estar amassados. Facilite a identificação dos materiais recicláveis pela embalagem.