A Prefeitura Municipal de Rio Negro convida a população em geral para participar da Audiência Pública, a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, às 18h, no plenário da Câmara de Vereadores de Rio Negro, sito a Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, previsto no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

