Rio Negro terá novas lixeiras seletivas naturais com foco na sustentabilidade

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, está investindo em novas lixeiras seletivas naturais para o município com foco na sustentabilidade.

Na última segunda-feira (02), membros da secretaria estiveram reunidos com o prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, com a engenheira da Prefeitura, Caroline Delolmo Jurkiewicz, e com membros da equipe da Secretaria de Obras para realizar o planejamento da colocação das lixeiras em pontos estratégicos para evitar o desperdício e gerar a acessibilidade necessária para a utilização das mesmas.

A colocação das lixeiras também visa atender aos projetos de revitalização de praças e parques do município. Elas possuem estrutura em tubo galvanizado, aros superiores com dispositivos para prender saco de lixo, aro inferior com tela moeda no fundo e revestimento com réguas de madeira de alta resistência. Também possuem bituqueira em tubo de aço carbono galvanizado. A aquisição foi feita através do processo licitatório nº 289/2022.